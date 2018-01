Sfilata di carri e costumi: iniziati i festeggiamenti del 51esimo Carnevale dell'aeroporto

Torna anche quest'anno il Carnevale dell'aeroporto, la sfilata di carri allegorici & gruppi mascherati. Il primo appuntamento si è svolto domenica: ad allietare la festa ci penserà il dj set: Hydrogen. Coriandoli e sfilate torneranno l'11 febbraio: dalle 15.30 ci sarà la possibilità di vedere più da vicino i carri ed indossare per una seconda volta il proprio costume. Varie novità assolute in programma, tra cui l'esposizione Auto Tuning by Fuorifase shop, lo Street Food alla Romagnola by Piada & Steak e dalle 18 BandAlarga in concerto.