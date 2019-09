Castrocaro, Simona Ventura al "dopo-festival"... col mistero della fascia tricolore del sindaco

La festa alle Terme successiva alla diretta su Raidue, martedì motte, è stata l'occasione per tirare le somme dell'edizioni 2019 del Festival, la prima organizzata da "Arcobaleno Tre" di Lucio Presta. Il sindaco Marianna Tonellato ha ricordato il lungo percorso che ha portato alla serata finale, compresi gli "Incontri al tramonto", in cui "Giovanni Terzi ha tirato fuori la vita, il professione, la passione dei personaggi dello spettacolo". Decisivo anche il contributo delle Terme, che è stato lodato anche da Simona Ventura.

La presentatrice si è rivolta a Lucia Magnani, amministratore delegato delle Terme, sdicendole che "ha creato sul territorio una cosa unica in Italia. Da donna a donna, i miei complimenti". Simona Ventura, prima della diretta, è stata per circa un'ora con indosso la fascia tricolore del sindaco Tonellato. "Serviva per una gag che avrei dovuto fare nel collegamento col Tg che poi è saltato", spiega. Ma dopo essersi cambiata d'abito è misteriosamente "sparita". Ne è nata una scenetta col sindaco Tonellato. "Uscite fuori la fascia del sindaco!", ha scherzato Simona Ventura.