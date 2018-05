"Murali", Forlì si sta riempiendo di bellissimi murales: gli artisti al lavoro

Gli artisti sono al lavoro secondo il programma previsto: Zed1(nome d'arte di Marco Burresi) sta realizzando un'opera sull'articolo 1 della Costituzione, il lavoro, in via Francesco Nullo sul prospetto di una casa popolare. Utilizzerà una particolare tecnica di 'second skin' per cui l'opera che si potrà ammirare all'inizio nei primi mesi, con gli agenti atmosferici, si sgretolerà e lascerà visibile quella definitiva. Camilla Falsini ha quasi completato la decorazione dell'edificio della biblioteca decentrata del parco della Resistenza sul tema della tutela del patrimonio artistico. C'è poi il cesenate Gola, a cui è stato affidato il vicolo Casaglia, la strada di collegamento tra il San Domenico e il grande parcheggio dell'Argine e il parco urbano. Gola sta lavorando alla “protezione dell'ambiente”. Il riminese Eron (Davide Salvadei) ha entrambe le pareti private del vicolo San Domenico, delizioso e spesso degradato passaggio tra via Caterina Sforza e il museo. Qui Eron rappresenterà la “famiglia”, articolo 29 della Costituzione.