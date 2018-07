"Restiamo umani": un grande arcobaleno in centro per la fiaccolata anti-razzismo

Erano in centinaia i partecipanti alla fiaccolata organizzata in centro storico da 42 associazioni per dire "no" al razzismo. Alla manifestazione, appoggiata anche da Liberi e Uguali Forlì-Cesena, Sinistra Italiana - segreteria regionale, Pd Forlì, Potere al Popolo Forlì e Possibile Forlì Cesena, ha partecipato anche il sindaco Davide Drei. Il corteo, preceduto da un dibattito in Comune, è sceso in piazza dopo l'acquazzone che ha interessato Forlì per esprimere solidarietà alle due persone di nazionalità straniera ferite a colpi di armi ad aria compressa.