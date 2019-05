Incidente spezza la vita ad una giovane coppia: "Ibra" e la sua fidanzata muoiono annegati

Per tutti era "Ibra". L'ex giocatore del Predappio, Habbi Brahim, 31enne di origine marocchine, ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì lungo il tratto faentino dell'A14. E' morto annegato insieme alla fidanzata, Maria Shaitit, 27 anni, sua connazionale, domiciliata a Reggio Emilia. I due viaggiavano a bordo di una "Fiat 500" in direzione Bologna: improvvisamente l'utilitaria è scartata a destra, cappottandosi e volando in un bacino particolarmente colmo dopo le piogge incessanti delle ultime settimane.

Intrappolati nell'abitacolo, l'acqua non ha lasciato scampo ai due giovani. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Pieveacquedotto. Per estrarre i corpi senza vita dei due fidanzati sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco. E' lutto a Predappio, dove Brahim abitava con i fratelli.

Videoservizio di Massimo Argnani