L'industria 4.0 applicata alla filiera della noce: nuovo stabilimento a Forlì

E' stato inaugurato il nuovo stabilimento di 'New Factor' l’azienda romagnola di riferimento per la lavorazione e la commercializzazione di snack naturali a base di frutta secca e disidratata. Il nuovo centro di produzione destinato alla lavorazione della noce di Romagna è stato inaugurato giovedì mattina all’azienda agricola San Martino di Forlì in occasione della 14° Giornata della Noce.