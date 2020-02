Si avvicina la Madonna del Fuoco: i bambini sfilano in centro per la tradizionale 'Fiorita'

La Fiorita dei Bambini si è tenuta domenica con ritrovo alle 15 a San Mercuriale. Avviata nei primi anni ’80 dal sacerdote forlivese don Francesco Ricci, come sempre ha coinvolto centinaia di persone, bambini con le loro famiglie, associazioni, parrocchie e scuole. I partecipanti, seguendo lo striscione con il tema di quest’anno "Madre della vita, donaci Gesù", usciti da San Mercuriale sono andati in processione lungo piazza Saffi, per poi percorrere corso Garibaldi e raggiungere piazza del Duomo, passando per la Chiesetta del Miracolo. L’apice del pellegrinaggio è rappresentato dalla sosta davanti alla colonna della Madonna del Fuoco, dove l’8 maggio 1986, durante la Fiorita organizzata nel giorno della sua storica visita a Forlì, si fermò in preghiera anche Papa Giovanni Paolo II.