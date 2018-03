Disgelo e piogge e i fiumi vanno in piena: la situazione a Forlì e Santa Sofia

Con le ultime piogge che hanno interessato l'entroterra forlivese nella nottata tra martedì e mercoledì sono tornati ad alzarsi il livello dei fiumi. In poche ore la stazione meteo dell'Arpae dell'Emilia Romagna di Corniolo, a 735 metri sul livello del mare, ha registrato in poche ore 19,4 millimetri di pioggia. Le precipitazioni, assieme al disgelo in atto sulla fascia pedemontana, complice l'aumento delle temperature, hanno gonfiato i corsi d'acqua. A Rocca San Casciano il Montone ha superato mercoledì mattina la “soglia arancione”, mentre a Forlì ha toccato il “livello giallo”. A Schiavonia il fiume alle 8.30 di mercoledì mattina è salito a 3 metri e 41 centimetri come livello idrometrico, alle 13 a 4,74 metri. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "gialla" per criticità idralulica e idrogeologica, segnalando "possibili e temporanei superamenti della soglia 2, più probabili sui bacini del Ronco e Montone, anche a seguito della parziale fusione del manto nevoso".

A Ridracoli la diga continua la sua spettacolare tracimazione iniziata venerdì scorso, col volume dell'invaso che si mantiene sopra i 33 milioni di metri cubi. In Campigna la neve è tornata a cadere copiosa. Lo spessore bianco supera abbondantemente i 1 metro e 90 centimetri, mentre sul crinale sfiora i tre metri. Gli effetti della perturbazione atlantica in transito, che ha determinato piogge più intense lungo la fascia tirrenica, si esauriranno nelle prossime ore. Al suo seguito si instaureranno condizioni di variabilità tra giovedì e venerdì con alternanza di schiarite ed annuvolamenti e temperature che di giorno si porteranno su valori decisamente gradevoli. Ma da sabato incombe un nuovo peggioramento. Nel corso del fine settimana si attende nuvolosità diffusa accompagnata da piogge persistenti sull'intero territorio, mentre lunedì i fenomeni saranno deboli e sparsi.