Festival di cinema e cultura sportiva: la Forlì sportiva in uno spot

È stato lanciato il video promozionale di "Forlì International Ficts Festival – Emozioni di cultura sportiva" attraverso le immagini,la prima fase del Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva che apre ufficialmente i 16 Festival del “World Ficts Challenge”. La città, sull’onda positiva del 2018 come Città Europea dello Sport, è l’unica tappa nazionale del Festival.



Protagonisti dello spot sono gli atleti delle società sportive forlivesi, che hanno aderito con entusiasmo all’invito dell’Amministrazione. I movimenti identificativi delle discipline sportive vengono decontestualizzati dal classico luogo di sport, per essere trasportatinei luoghi più riconoscibili e significativi della città. Corsa, affondi, piroette, passaggi di palla vengono proiettati in Piazza Saffi, in Piazzale della Vittoria, in Barcaccia per poi giungere finalmente alla vera destinazione che è la sede del Festival: la Casa dello Sport A.Casadei (ex GIL), dove lo sport diventa spettacolo.



Il contributo delle società sportive non si limiterà al solo spot: all’interno del Festival saranno allestite due sale dedicate interamente ai cimeli raccolti negli anni da ciascuna di esse. Saranno espostitrofei, fotografie, divise e proiettati video che promuoveranno la passione e la disciplina con cui ogni giorno gli atleti praticano il proprio sport del cuore. Nelle altre sale, grazie alla Fédération Intérnationale Cinéma Télévision Sportifs, si potranno visione 60 proiezioni, 8 mostrecon 100 poster di cinema e sport, 1 Olympic Area con l’esposizione di 68 memorabilia olimpici. Il video è stato ideato e realizzato dall’agenzia di comunicazione integrata PubliOne insieme all’Unità Sport del Comune di Forlì.