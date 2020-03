Forlì ricorda il gigante dell'oncologia romagnola: camera ardente in Comune

E' stata regolarmente aperta la camera ardente allestita in Municipio a Forlì, nel Salone Comunale (ingresso Piazza Saffi n.8). Per coloro che desiderano portare un attestato di stima e affetto al professor Amadori è possibile accedere sabato fino alle 18, domenica dalle ore 9 alle 18, lunedì dalle ore 9 alle 13. In tanto hanno voluto dare il loro personale ultimo saluto al notissimo medico, uno dei pilastri dell'oncologia in Romagna.