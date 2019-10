Forlì si veste con il tricolore: al via i campionati giovanili di atletica leggera - VIDEO

Un emozionato sindaco Gian Luca Zattini ha salutato così l'arrivo in Piazza Saffi dei protagonisti dei Campionati Italiani Cadetti Individuali e per Regioni, che si terranno venerdì e sabato al Campo Gotti. E' stata una cerimonia toccante, che ha visto le giovani speranze dell'atletica sfilare da Piazzale della Vittoria fino al cuore del centro storico. Una volta schierate in piazza Saffi, le squadre hanno assistito all’ingresso della torcia, portata dagli azzurri della Nazionale maggiore di atletica.