Forza Italia blinda la candidatura di Gian Luca Zattini per il centro-destra. E lo fa in primis con le parole nette del 'numero uno' regionale del partito berlusconiano Galeazzo Bignami, planato a Forlì da Bologna per parlare di “una della candidature più belle in Emilia-Romagna”, mettendola sullo stesso piano di quella di Giorgio Guazzaloca che a Bologna nel 1999.