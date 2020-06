Migliaia di scarpe in Piazza Saffi, la colorata manifestazione dei Fridays for future: "Ripartiamo col piede giusto"

"Ripartiamo col piede giusto". Questo lo slogan scelto dai Fridays for future, tornati in Piazza Saffi venerdì pomeriggio per riportare al centro dell'attenzione le tematiche ambientali. Il flashmob si è svolto con tutte le misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria. Una lunga distesa di scarpe colorate a simboleggiare coloro che avrebbero voluto partecipare. "Piazza piena", quindi, ma senza assembramenti. "Questa è l’occasione migliore per una riconversione ambientale, la strada verde per una transizione ecologica", viene evidenziato.

Al termine del flashmob le scarpe potevano essere acquistate al prezzo simbolico di 3 euro. Il raccolto sarà devoluto in beneficienza alla Caritas. Hanno contribuito all'iniziativa il Comitato per la lotta contro la fame del mondo, Caritas Forlì e Caritas Meldola, ma anche tanti cittadini e negozi del Forlivese.