L'addio commovente a Tugnaz è cantando "Romagna Mia". Ci pensa la cantante lirica Wilma Vernocchi

L'ultimo saluto ad Aurelio Angelucci, 84 anni, uno dei maggiori simboli della cultura romagnola e dialettale, per decenni protagonista dei palcoscenici del teatro in dialetto, è avvenuto - come non poteva che essere - sulle note di Romagna Mia a salutare il feretro all'uscita dalla chiesa di San Biagio, giovedì mattina. A guidare il canto il soprano di fama internazionale e grande amica di "Tugnaz" Wilma Vernocchi.