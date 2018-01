Cinquanta sacerdoti e due ore di rito per dire addio all'amato don Mino

Duomo stracolmo venerdì pomeriggio al Duomo di Forlì, per l’estremo saluto a don Mino Flamigni, prete gioioso, testimone autentico di carità cristiana, scomparso martedì scorso nella Casa degli Anziani di via Pistocchi all’età di 85 anni. La cerimonia funebre è iniziata puntuale alle 15, ma le prime avanguardie della muraglia umana accorsa per l’addio si sono manifestate sin dalle 14. Presieduta dal vescovo uscente di Forlì-Bertinoro monsignor Lino Pizzi, la lunga celebrazione eucaristica che ha coinvolto almeno 50 sacerdoti, si è dipanata per oltre due ore fra gioia e commozione.