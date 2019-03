Ruba un bidone della differenziata in piazza Saffi: ladro immortalato dalle telecamere

I bidoni della raccolta differenziata vanno a ruba, nel vero senso della parola. Ad immortalare il furto di un bidone da 120 litri per la raccolta della plastica, nel cuore della notte e nel bel mezzo di piazza Saffi, è stata la telecamera di videosorveglianza di un negozio che si trova nel portico tra corso Diaz e Eataly.. Per l'esercente il giorno successivo, dopo averlo cercato invano in giro, non è rimasto altro da fare che andare nella sede di Alea per farsene consegnare un altro, una perdita di tempo di circa due ore, che forse il ladruncolo voleva evitarsi in prima persona. Il furto è avvenuto intorno alle 2,20 della notte tra mercoledì e giovedì. Sono stati immortalati tre giovani in transito nella piazza deserta. Nel video si nota il ladro, ben riconoscibile in volto, che si stacca dal gruppo e con una mossa sicura e fulminea asporta il bidone. In centro storico, ma anche in periferia, l'esposizione del bidone in strada comporta inevitabilmente questo rischio. Il proprietario del bidone ha spiegato di non aver sporto denuncia al momento, nella speranza che il ladruncolo venga a porgere le sue scuse.