Accusato di derubare gli anziani al mercato, i carabinieri lo identificano

La vittima, un'ottantenne meldolese, si era recata al mercato settimanale per fare la spesa, quando ad un certo punto non si è ritrovata senza il portafogli nella borsa. La donna, presa dallo sconforto, ha subito chiesto aiuto ad una pattuglia della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, presente con un presidio fisso. Gli agenti si sono subito attivati con l'istituto di credito della correntista per verificare eventali prelievi fraudolenti. Purtroppo chi l'aveva derubata aveva già colpito.