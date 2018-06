Studenti in veste di tecnici e meccanici: le mini F1 da corsa in stampa 3D finalmente in pista

L'area atletica del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli ha ospitato lunedì mattina la presentazione ufficiale del progetto “Formula Arduino A-Prix”, che rientra nell’iniziativa Fastweb4School, realizzata da Fastweb in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e che utilizza il crowdfunding come forma di finanziamento per la realizzazione delle idee presentate dagli istituti scolastici. “Formula Arduino A-Prix” nasce con l’obiettivo di creare un team corse con una propria auto da Formula Uno in scala 1:10. La vettura, realizzata in stampa 3D con soltanto alcune parti modificabili, come gli alettoni o la carrozzeria, è motorizzata elettricamente e controllata da remoto grazie alle piattaforme Arduino e/o Raspberry. Il campo d'atletica ha ospitato una gara con tutte le monoposto.