Zattini: "Ora daremo risposte concrete". Morrone: "Sradicato un sistema di potere arrugginito"

Si esulta nella sede della Lega in Piazza XX Settembre. Un tifo quasi da stadio ed un'atmosfera con tanto di caroselli per celebrare la vittoria di Gian Luca Zattini. Il candidato del centrodestra ha vinto con oltre il 53% al secondo turno. "E' una grande vittoria - ha esclamato il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone -. Finalmente è arrivato il cambiamento. Abbiamo giovato di un vento nazionale grazie anche a Matteo Salvini e al grande lavoro a livello nazionale che sta facendo il governo. Abbiamo sfruttato l'occasione. Abbiamo lavorato a testa bassa. Grande Zattini, grande la squadra".

"Un sistema di potere arrugginito è stato finalmente sradicato da Forlì - ha aggiunto Morrone -. E' un risultato storico. Ora tutti a testa bassa a lavorare. Sarà Zattini insieme alla sua squadra a fare vedere che siamo capaci di governare e che l'alternativa al Pd può fare migliorare una città che è stupenda". Zattini, ha continuato Morrone, "è una grande persona. E' nato come civico. Lo conosco dal 2009. Ho sempre collaborato con lu. E una persona di buon senso per il proprio territorio ed i suoi cittadini va premiata. E questo è stato compreso. Vincere in una roccaforte storica di sinistra è stata una grande soddisfazione per noi".

Zattini è arrivato in Comune, accolto da una grande ovazione. "I forlivesi ci hanno dato un consenso che non avrei mai aspettato - ha esultato il neo sindaco, il tredicesimo della storia di Forlì -. E' una grande emozione. Non mi aspettavo così tante persone. Tra poche ore si comincia a lavorare" . "E' un risultato storico - ha proseguito -. L'entusiasmo di questi mesi si è manifestato con questo risultato. Forlì cambia pagina, ma avrà un sindaco che rappresenterà tutti. Sono inclusivo di carattere". Il successore di Davide Drei è quindi sceso in Piazza Saffi, ricevendo complimenti da cittadini e sostenitori. E nel cuore del centro storico si canta "Piazza Saffi è liberata" con le note di "Bella Ciao".