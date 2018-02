La mostra al San Domenico sul Conquecento crea un vero e proprio circuito da scoprire: palazzi e chiese del '500 in Romagna aprono le porte per rivelare i loro tesori. Lo spiega il curatore della grande mostra al San Domenico Gianfranco Brunelli. Per Brunelli è "un'avventura per il nostro territorio, questa mostra si presta alla riscoperta della nostra identità".