Giornata Mondiale della Pace: anche Forlì si mette in cammino

E' partita dal sagrato dell’abbazia di San Mercuriale, in piazza Saffi, la 38esima edizione forlivese della Marcia della Pace nel centro della città (51° a livello mondiale). Organizzata dalle Consulte diocesane delle aggregazioni laicali e degli organismi socio-assistenziali, in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, la manifestazione, aperta a tutti gli uomini e donne di buona volontà, ha visto come primo gesto ufficiale la consegna del Messaggio di Pace di Papa Francesco al sindaco di Forlì e al Prefetto. Il corteo, guidato dal vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Lino Pizzi, si è incamminato dietro uno striscione con il titolo dell’evento: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”.