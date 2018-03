Giornate FAI di Primavera, le chiese e palazzi di Forlì che aprono le porte

A Forlì, sabato e domenica, sarà visitabile Monte di Pietà, sede della Fondazione della Cassa dei Risparmi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Sempre nella città mercuriale sarà possibile visitare anche Palazzo Piazza Paolocci, sede della Prefettura in Piazza Ordelaffi (visita riservata agli Iscritti Fai), dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Infine sarà visitabile la Chiesa di San Filippo Neri in via Giorgina Saffi, 6 (sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; domenica dalle 10 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.30).