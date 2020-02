Forlì ha celebrato il "Giorno del Ricordo" in memoria delle Vittime delle foibe, dell'Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata e delle vicende del confine orientale. La cerimonia istituzionale si è svolta in via Martiri delle Foibe (quartiere Romiti) con lo scoprimento del monumento "La pietra del ricordo" alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e delle autorità cittadine.