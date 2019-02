15 forlivesi alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama: "Non aspettiamo il domani, viviamo il presente"

In occasione della Veglia dei giovani alla Madonna del Fuoco, che si è tenuta giovedì, giorno della memoria di S. Giovanni Bosco, protettore dei giovani, la Pastorale giovanile della Diocesi di Forlì-Bertinoro ha proposto una veglia dal titolo “La Rivoluzione del Servizio”, titolo raccolto dalle parole del Santo Padre. Per riflettere sui tanti temi affrontati da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, 15 ragazzi forlivesi hanno raccontato l’esperienza vissuta con i giovani di tutto il mondo insieme al Pontefice. Sono seguite altre testimonianze sul tema del servizio responsabile e della solidarietà. Tutti si sono poi incamminati verso il Duomo, insieme al vescovo Livio Corazza, per la seconda parte della veglia, dedicata alla riflessione, all’ascolto delle parole del vescovo e alla preghiera personale e comunitaria.