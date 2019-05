Niente “sciopero per il clima” questo venerdì, ma una puntata sul fiume Montone per ripulirlo dai rifiuti. E' la scelta fatta dai giovani dei “Fridays for future” di Forlì, la mobilitazione per l'ambiente e per sensibilizzare sull'urgenza di fronteggiare il cambio climatico. I giovani coinvolti nell'iniziativa lanciata da Greta Thunberg alternano gli scioperi e le manifestazioni studentesche ad altri impegni a favore dell'ambiente.