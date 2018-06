Giro d'Italia Under 23, il cronoprologo di Forlì a Edoardo Affini: la premiazione

C'erano due favoritissimi per il cronoprologo di Forlì: il danese Miikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon), e l’australiano Callum Scotson (Mitchelton-BikeExchange). Il traguardo di Piazza Saffi ha invece decretato vincitore il 21enne mantovano Edoardo Affini, anche lui tra gli specialisti delle prove contro il tempo. Il portacolori della formazione olandese SEG Racing Academy, ex campione europeo junior, è la prima maglia rosa del 41esimo Giro d'Italia Under 23, precedendo di appena un secondo Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon) e di quattro secondi Matteo Sobrero (Dimension Data for Qhubeka). Venerdì ci sarà la prima tappa, Riccione-Forlì, di 137,7 chilometri, con due Gran premi della montagna di terza categoria: Bertinoro (218 metri, al chilometro 98,4) e Rocca delle Caminate (367 metri, al chilometro 117,1). Il traguardo sarà in Piazza Saffi.