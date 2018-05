L'assessore guarda al 2019: "Non abbandoniamo l'idea di portare una terza volta il Giro"

Forlì strizza l'occhio al Giro d'Italia anche per il futuro. Lo si evince dalle parole del sindaco Davide Drei e dell'assessore allo Sport, Sara Samorì. "Forlì quest'anno ha omaggiato il Giro d'Italia con un passaggio - commenta il primo cittadino -, ma la città è abituata a ben altri momenti, come nel 2015 con arrivo e partenza e la partenza dello scorso anno in occasione della centesima edizione. Per il futuro vedremo. Ora abbiamo l'appuntamento il 7 e l'8 giugno con il Giro d'Italia Dilettanti, con i giovani protagonisti. Forlì continua ad essere città del Giro d'Italia. Lo è stata per tantissimi anni e io credo che lo sarà ancora e tutti i forlivesi avranno modo di vestire la maglia rosa".

"E' stata una grande festa e un'altra grande opportunità per la città - esclama Samorì -. A noi piace tanto il Giro d'Italia e nel 2019 lasciamo un po' una sorpresa. Non abbandoniamo l'idea di portare il Giro una terza volta in città. A breve torneremo a vedere il colore rosa con il Giro Dilettanti: il 7 giugno ci sarà una cronometro con partenza dal velodromo ed arrivo in Piazza, mentre l'indomani ci sarà la tappa Riccione-Forlì. Dobbiamo fare sentire tutto il nostro calore, perchè siamo di nuovo candidati alla maglia rosa".

GIRO D'ITALIA A FORLI': LA FESTA DELLA CAROVANA