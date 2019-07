Tragico schianto in moto: muore un 28enne, fidanzata in prognosi riservata - VIDEO

Aveva compiuto 28 a gennaio. E' Filippo Corvini la vittima del drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di venerdì, intorno alle 22.30, all’altezza dell’intersezione tra via Castiglione e la Cervese (che in quel tratto prende il nome di via Salara), tra gli abitati di Castiglione di Cervia e di Ravenna. Il giovane stava viaggiando in sella alla propria moto di grossa cilindrata, una "Harley Davidson", con la propria fidanzata, una forlivese di 27 anni residente a Parma, sulla "Cervese".

All’altezza dell’incrocio semaforico a Castiglione di Cervia, si è scontrato per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Cervia con un’ambulanza della Croce GialloBlu che, provenendo da Cervia, stava svoltando a sinistra su via Salara verso Pisignano. L’impatto è stato fatale e il giovane è deceduto sul colpo. La compagna è rimasta gravemente ferita. Immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118, si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Nessuna conseguenza fisica per gli occupanti dell'ambulanza. Alla guida si trovava un cervese di 69 anni, sottoposto secondo le procedure del caso agli esami tossicologici ed etilometrici, che hanno dato esito negativo. Per l'incidente c'è un testimone oculare: si tratta di un cervese di 25 anni che si trovava alla guida di una "Volvo", che procedeva alle spalle dell'ambulanza e che procedeva lungo la Cervese in direzione di Forlì, e colpita da alcuni pezzi della moto distrutta nella fiancata. La strada è stata riaperta all'1.30. La viabilità è stata gestita dai Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima.