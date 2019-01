La Municipale apre le porte ai piccoli studenti. E il drone rende più spettacolare la visita

Una lezione di educazione stradale speciale. La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese mercoledì mattina ha aperto le porte alle scolaresche. I bambini hanno potuto visitare i vari uffici, apprendendo così l'attività operativa del Corpo. Una visita esplorativa e pratica, con gli alunni attirati in particolar modo dal nuovo "agente", il drone utilizzato per attività di rivelamento di incidenti stradali, ma anche per le attività di edilizia, ambientale e protezione civile. E' stata anche svolta una simulazione, che ha suscitato tanto stupore. Una novità che coinvolge i piccoli studenti in modo "più spettacolare" e che è stata ampiamente promossa.