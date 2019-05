I bambini raccolgono un quintale di tappi: grazie a loro arriveranno sedie a rotelle per i disabili

Circa un quintale tappi in plastica sono stati raccolti nell'ambito di un'iniziativa della scuola elementare "Paolo Amaducci" di Santa Maria Nuova, che ha come obiettivo il coinvolgimento dei più piccoli nella cura dell'ambiente. Il materiale di scarto è stato recuperato nelle case degli alunni e durante la pulizia del parco della frazione bertinorese in occasione dell'iniziativa "Puliamo il mondo". La plastica recuperata viene consegnata a Dovadola e ogni 12 quintali si possono ottenere semplici strumenti per anziani e fisabili, come deambulatori e sedie a rotelle. A collaborare con questa bella iniziativa sono le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Assistenti Civici di Forlì. Giovedì mattina a Santa Maria Nuova è avvenuta la consegna del materiale da riciclare da parte dei bambini.