I candidati 5 Stelle per l'uninominale: i propositi di De Bellis e Ruffilli

Sono tre i forlivesi che correranno sotto le insegne del M5S per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. A loro si aggiunge un altro drappello di romagnoli inseriti nei collegi plurinominali dove gli eletti vengono selezionati da listini bloccati su base proporzionale. Per la città di Forlì e i Comuni di Meldola, Forlimpopoli, Bertinoro, Tredozio e Modigliana portano i colori pentastellati Alessandro Ruffilli (candidato collegio uninominale Senato Forlì-Ravenna), Annamaria De Bellis (candidata al collegio uninominale Camera Forlì-Faenza) e Carlo Ugo De Girolamo (candidato al collegio plurinominale Romagna per la Camera).