Carità e preghiera: i giovani distribuiscono la Madonna del Fuoco alle realtà locali

I giovani si mobilitano in vista della Madonna del Fuoco. Mercoledì si è svolta un'iniziativa promossa dalla pastorale giovanile della diocesi di Forlì Bertinoro. Nel pomeriggio una cinquantina di ragazzi ha distribuito le piadine della Madonna del fuoco alla mensa Buon Pastore in via dei Mille, al Centro diurno Buon Pastore in via dei Mille, alla Capanna di Betlemme dell'Associazione Papa Giovanni XXIII e alla Casa della Carità di Bertinoro, rimanendo poi per la distribuzione pasti. La serata è proseguita con una cena tutti insieme. In serata si è svolta nella chiesa di San Biagio la tradizionale veglia di preghiera dei giovani alla Madonna del Fuoco che ha avuto come tema “Maria, Madre della condivisione. Tra storia e fede”, concludendosi con la processione fino alla Cattedrale.