"Il covid-19 una tempesta bruttissima": dalla cover di Purple rain un dono speciale per l'ospedale di Forlì

Per dare un contributo a chi sta affrontando in prima linea l'emergenza epidemiologica del virus Covid-19, il maestro Angelo Valsiglio ha deciso di donare all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì tutte le royalties derivanti dalla vendita del brano "Purple rain" di Prince, interpretato dai "The Rainbow Project, da lui prodotto ed arrangiato magistralmente da Alioscia Arioli. Valsiglio ha scritto cinquecento brani e tra questi "La solitudine", vincitrice del Festival di Sanremo 1993 , composta insieme agli autori Cremonesi e Cavalli, ed interpretata dall'artista Laura Pausini. Molti grandi successi portano la sua firma, tra i quali "Gente come noi" di Ivana Spagna e "Storie" di Anna Oxa. La sua ultima "perla" è la colonna sonora del film su Mia Martini "Fammi sentire bella", brano da lui composto.

"Vivo a Forlimpopoli da tanti anni e mi sento un romagnolo d'adozione - spiega Valsiglio - Per questo motivo ho voluto donare una mia produzione proprio all'ospedale di Forlì, per sostenere l'impegno e il coraggio dimostrati da tutti gli operatori della sanità pubblica durante l'emergenza Covid-19". "Ringraziamo moltissimo il maestro Valsiglio per questa donazione - aggiunge il dottor Paolo Masperi, direttore dell'ospedale di Forlì - che servirà a sostenere un progetto che prevede di sviluppare tecniche mediche ed informatiche che permettono di fornire servizi sanitari a distanza con modalità di teleconsulto, telerefertazione e telemonitoraggio dei parametri vitali. Poichè la telemedicina facilita la comunicazione a distanza tra medico e paziente, o tra uno specialista ed altri professionisti sanitari, l’idea è di promuovere e realizzare meccanismi di integrazione tra Ospedale e Territorio per portare le competenze professionali al domicilio, diminuendo così la frequenza degli accessi dei pazienti in ospedale, senza ridurre i livelli di assistenza".

"Vuoi sostenere il progetto per l'ospedale di Forlì con il maestro Valsiglio?Tra dieci giorni vai su Itunes, Spotify o Youtube e scarica il brano "Purple Rain The Rainbow Project"