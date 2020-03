Il flash-mob: musica dai balconi per non arrendersi alla paura del coronavirus

Contro la paura del Coronavirus un grande concerto all’aria aperta, ovviamente rispettando tutte le prescrizioni per contenere il contagio. In diversi hanno accolto l'invito di aprire le finestre e uscire in balcone, per suonare anche se lontani”. Venerdì pomeriggio anche alcuni musicisti di Forlì hanno aderito al flash mob sonoro ‘Ovunque tu sia”. Una reazione per contrastare con la bellezza della musica le privazioni imposte dal virus in questi giorni.

