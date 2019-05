Il frigo va in fiamme, si sviluppa una nuvola di fumo: il video di un lettore

Si è sviluppato da un frigorifero l'incendio che ha interessato nel tardo pomeriggio di domenica un appartamento di una palazzina a due piani. Il fatto è avvenuto poco prima delle 18 in via 13 Novembre 1944, a Villafranca. I Vigili del Fuoco hanno provveduto rapidamente ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'abitazione. Prima dell'arrivo del personale del 115, un vicino di casa ha provato ad estinguere il rogo, arrivando così in soccorso della proprietaria della casa interessata dall'incendio.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno assistito la padrona di casa, la figlioletta di un anno e il vicino per aver inalato i fumi che si erano generati. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano con "codice verde". Per i rilievi di legge sono giunti i Carabinieri.