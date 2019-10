Il rettore di Ferrara, il forlivese Giorgio Zauli, insomma non indietreggia, nonostante la chiusura della Regione, che ha fatto capire – per bocca dell'assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi – di non gradire lo sbarco dell'ateneo ferrarese a Forlì, tanto da sostenere che gli ospedali pubblici della Romagna non si apriranno agli studenti di medicina targata Ferrara se questo dovesse avvenire.