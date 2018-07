Perde il controllo della sua "500 Abarth" e precipita cappottando: 19enne in condizioni critiche

Terribile schianto nella tarda serata di domenica lungo la Bidentina, a Cusercoli, poco dopo le 22. A rimanere gravemente ferito è stato un 19enne, che viaggiava al volante di una "Fiat 500 Abarth" in direzione Civitella. Improvvisamente, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri della Compagnia di Meldola, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo nella scarpata ruote all'aria. Immediata la richiesta d'intervento al 118, che ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo insieme ai Vigili de Fuoco.

Il personale del 115 ha dovuto lavorare a lungo per liberare il ragazzo dai resti dell'auto. Dopodichè è stato caricato a bordo di un'ambulanza e trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, specializzato in traumi. Ora è ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi. Per consentire le operazioni di soccorso si è reso necessario chiudere l'arteria per almeno un'ora.