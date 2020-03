Decollano i droni contro i "furbetti" dei parchi: il silenzio nel verde, la perlustrazione vista dall'alto

E' iniziata la missione dei "droni" della Polizia Locale di Forlì contro i "furbetti" dei parchi. Si tratta di un'ulteriore attività di controllo per fare rispettare il divieto di frequentare i parchi pubblici e le aree verdi di Forlì. Ci sono ancora diverse persone che si infilano all’interno di queste aree vietate dall’ordinanza sindacale, magari scavalcando recinzioni per passeggiare o per altri assembramenti. La Polizia Locale di Forlì intensificherà i controlli per fare rispettare le norme. Tra le aree segnalate dai cittadini come luoghi di assembramento quella dei Portici, ma anche l'asta fluviale del Montone.

