In piazza Saffi a Forlì la Polizia Penitenziaria in festa - VIDEO

Celebrato sabato mattina il 202esimo anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. La cerimonia ufficiale si è svolta nel salone comunale di Forlì alla presenza delle autorità civili, militari e religiose cittadine, con la partecipazione del Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria di Bologna. In Piazza Saffi è stata anche organizzata un'esposizione di mezzi del Corpo, con uno stand informativo. Durante la cerimonia sono stati comunicati i dati salienti dell’attività del reparto di Polizia Penitenziaria operante in carcere a Forlì e conferite delle ricompense al personale che si è distinto per il particolare impegno nel servizio istituzionale.