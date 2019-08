Un murales rende più bello l'ingresso a Santa Sofia: inaugurata l'opera di MauPal

Martedì, in concomitanza con la prima giornata santasofiese del 28esimo Festival Internazionale Arti Performative Circo Teatro & Musica, è stata ufficialmente inaugurata l'opera di street art realizzata a Santa Sofia dall'artista romano MauPal, al secolo Mauro Pallotta, con il supporto di Nicola Monti e dei volontari Pro Loco Santa Sofia e in collaborazione con Enel. Da alcune settimane, infatti, chi giunge a Santa Sofia arrivando da Forlì può ammirare il grande murales realizzato sulle pareti della cabina Enel, in prossimità della rotonda di ingresso al paese.