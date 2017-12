Le fiamme divorano una casa: l'intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme hanno avvolto uno chalet e nel giro di poco tempo la struttura in legno è andata completamente distrutta. E' quanto accaduto intorno alle 17 di giovedì. Un'autobotte dei pompieri si è portata sul posto, nei pressi di Rocca delle Caminate. Qui, a poche centinaia di metri sotto l' “ingresso basso” della rocca, lungo una strada sterrata, si è verificato l'incendio. A prendere fuoco è stata un'abitazione costruita interamente in legno su una base di cemento. Le fiamme hanno impiegato poco tempo per ingoiare la struttura e distruggerla. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.