Violento incendio in un appartamwento nella tarda serata di mercoledì in via Locchi, alla Cava. Un uomo con problemi di disabilità ha subìto gravi ustioni, per le quali è ricoverato in rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, si sarebbero levate da una candela anti-zanzare caduta su materiale infiammabile.