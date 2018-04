Incendio distrugge in pochi minuti in container usato come attrezzaia

Dal fuoco è scaturita un'alta colonna di fumo nero che si è propagata sul cielo di Meldola: anche per questo sono piovute numerose segnalazioni al centralino dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con due squadre. E' l'incendio che si è verificato intorno alle 14,30 di martedì a Meldola, in via Leonardo Da Vinci, nella zona industriale della cittadina bidentina. Le fiamme hanno coinvolto un container in vetroresina appoggiato in terra ed utilizzato come ricovero di attrezzi vari. Le fiamme, dato il materiale infiammabile (sostanzialmente un ex cassone di un camion frigo) hanno distrutto in poco tempo la struttura e il materiale ammassato all'interno. Non risultano feriti tra le persone che si trovavano nei pressi, in particolare un soggetto che stava eseguendo lì davanti dei lavori di movimentazione terra. I vigili del fuoco hanno avuto ragione dell'incendio circa un'ora dopo. L'intervento è terminato intorno alle 16,30.