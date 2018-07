Scoppia l'incendio, paura per quattro fratellini: casa inagibile

Fiamme sabato mattina in un appartamento a pochi passi dal centro storico, in via Curte. L'allarme è scattato intorno alle 10.25. Per cause in fase d'accertamento, il rogo sarebbe divampato da una camera da letto. Si è reso necessario evacuare una famiglia, con quattro fratelli di origine africana . Quest'ultimi sono stati precauzionalmente portati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per accertamenti a seguito dei fumi respirati. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, con diversi mezzi, ha permesso di estinguere in tempi rapidi le lingue di fuoco.

Concluse le operazioni di spegnimento delle fiamme, i tecnici del 115 hanno effettuato le verifiche del caso per appurare eventuali danni da calore alla struttura in legno del tetto. Le operazioni hanno richiesto alcune ore. Le lingue di fuoco hanno danneggiato il cornicione ed i solai, rendendo la casa inagibile. Diversi i curiosi che si sono radunati per seguire gli uomini del comando provinciale di viale Roma al lavoro. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.