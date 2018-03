Incendio martedì sera intorno alle 21 a pochi passi dal centro storico, in viale Matteotti a Forlì, subito dopo la rotonda di piazzale Indipendenza in direzione piazzale della Vittoria. Ad esser interessata dal rogo una "Peugeot 206", che procedeva in direzione di piazzale della Vittoria. I Vigili del Fuoco, tempestivamente intervenuti a seguito di una chiamata al 115, hanno impiegato pochi minuti per lo spegnimento.