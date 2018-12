Tremendo incidente a Fratta Terme, l'auto avvolta dalle fiamme: miracolato il conducente

Grave incidente nella tarda mattinata di lunedì nel centro di Fratta Terme. Il sinistro si è verificato intorno alle 11 lungo via via Trò Meldola. L'automobilista, un 45enne, alla guida di una Dacia, stava percorrendo l'arteria in direzione monte, quando, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri di Bertinoro, è finito contro un muretto di un'abitazione.