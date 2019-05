Tamponamento a catena in tangenziale manda in tilt in traffico della mattina

Un incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione stradale nella zona est di Forlì tra le 8 e le 10 di venerdì mattina. Lo schianto, un tamponamento a catena, ha bloccato la tangenziale in direzione dell'autostrada. Sette veicoli sono rimasti coinvolti nell'incidente, di cui quattro con danni gravi. Per fortuna nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi, ma gli effetti sul traffico si sono sentiti eccome. La tangenziale è rimasta chiusa prima da viale Roma fino al “quadrifoglio” di via Mattei, poi la Polizia Municipale si è vista costretta ad anticipare la chiusura fin dallo svincolo dell'aeroporto. Questo ha causato pesanti rallentamenti in viale Roma, via Campo di Marte e via Bertini, anche perché il tratto chiuso è quello del cavalcavia sulla ferrovia. Pertanto le uniche strade alternative sono risultate via Bertini a Coriano e via Zangheri al Ronco. Per raggiungere la zona industriale, per chi veniva da sud, ci sono voluti 30-40 minuti. Sul luogo dell'incidente si è portata la polizia municipale, per i rilievi e per la rimozione dei mezzi. La situazione è stata resa più complicata da un altro incidente che anche in questo caso ha coinvolto più veicoli. Il sinistro si è verificato praticamente negli stessi minuti in zona Carpena, in via Decio Raggi, non molto distante dall'uscita di una tangenziale già "provata" dal punto di vista della viabilità.