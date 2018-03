Teatro colmo di giovani per PIF: "Combattere la mafia è bello"

"Negli anni '70 e '80 quando in Sicilia vedevi un omicidio, o denunciavi e molto probabilmente morivi perché la mafia si vendicava o fingevi di non vedere, anche io, paladino dell'antimafia, avrei detto "Non ho visto niente". Ma all'epoca lo Stato non c'era e non voleva esserci. Ora le cose sono cambiate, non è più giustificabile l'omertà. Combattere la mafia è bello": è una delle frasi dette da PIF, mercoledì mattina a Forlì per un incontro con gli studenti.

PIF incontra gli studenti: leggi l'articolo completo