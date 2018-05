Iniziano i lavori: si prepara il festival della street art "Murali"

Murali è il Festival di Street Art che ha come tema la Costituzione Italiana, in omaggio al suo settantesimo anniversario e che è promosso dal Comune di Forlì e realizzato dal Centro di Aggregazione Giovanile “Officina52” (della Cooperativa sociale “Paolo Babini”) in collaborazione con l’Associazione “Romagna in Fiore”, sotto la direzione artistica di Marco Miccoli e con il contributo fondamentale di alcune aziende del territorio