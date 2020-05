La banda di Bertinoro si unisce virtualmente e suona l'Inno nazionale per festeggiare il 1 maggio

Quest’anno, a causa dell'epidemia di Covid-19, la Power Marching Band, Banda Città di Bertinoro non potrà sfilare per la Festa dei lavoratori del 1 maggio, e quindi ha pensato ad un progetto alternativo, riunendo la banda solo virtualmente per un video con l'esecuzione dell’Inno nazionale Italiano. La Power Marching Band, Banda Città di Bertinoro da circa 10 anni ha partecipato alla Festa del 1 Maggio con una sfilata per le vie del paese. Quest'anno cn l’aiuto del Maestro Giuseppe Zanca, tutti i musicisti hanno registrato l’Inno Nazionale italiano. "Questo progetto è nato con l’idea di poterci sentire uniti nonostante la distanza in questo momento così particolare. In particolare volevamo dedicare questo video a chi soffre, a chi ha perso il lavoro e a chi è in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Un ringraziamento speciale va ai musicisti che hanno partecipato, al Maestro Giuseppe Zanca per la realizzazione del video al Comune di Bertinoro per la disponibilità”.